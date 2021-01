Wallisson tem contrato com o Volta Redonda até 2024 André Moreira/VRFC

Rio - Já visando a próxima temporada, o Fluminense corre atrás de reforços para o time. O Tricolor já acertou com Samuel Xavier, lateral-direito hoje no Ceará, e Rafael Ribeiro, do Náutico. Mas além do elenco principal, o clube das laranjeiras quer reforçar o sub-23, que foi criado em 2020 e em seu primeiro ano, chegou à semifinal do Brasileirão de Aspirantes. Segundo o site "ge.com", o nome monitorado é Wallisson, volante de 23 anos do Volta Redonda.

O jogador participou do último Campeonato Carioca pelo Voltaço e foi um dos destaques do time na vitória por 3 x 0 contra o Fluminense. Ele deu a assistência que gerou o primeiro gol e causou a expulsão de Egídio ao sofrer uma tesoura voadora em um contra-ataque. Os dirigentes tricolores já fizeram uma consulta ao Volta Redonda para negociar, mas ouviu que isso só será possível após o Estadual de 2021.

As negociações ainda estão em fase inicial, mas ideia do Flu é tratar a contratação como fez com Wagninho, do Náutico, que vem sendo testado primeiro no sub-23, e caso for bem, terá chances no profissional. Wallison chegou ao Volta Redonda em 2019 e se destacou na série C do Brasileirão, estendendo seu contrato até outubro de 2024. Seus direitos econômicos são divididos igualmente entre o Voltaço e o Serra Macaense, de Macaé (RJ).