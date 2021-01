Fluminense busca vaga no G-8 Lucas Merçon / Fluminense

Por Pedro Logato

Publicado 15/01/2021 09:00

Rio - Com Santos e Palmeiras na final da Libertadores e Grêmio e o mesmo Verdão na final da Copa do Brasil, a probabilidade de um possível G-8 no Brasileiro é bastante alta. No momento, esses clubes estão entre os oito primeiros da competição. Se isso se mantiver até o fim, ou mesmo se apesar os campeões desses torneios permanecerem, terminar o Brasileirão na oitava colocação será suficiente para uma vaga na Libertadores. Atualmente em sétimo lugar, o Fluminense precisa ter 100% de aproveitamento no Rio para conseguir almejar esse objetivo.

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, para terminar em oitavo lugar, uma equipe precisa ter 50% de aproveitamento, ao fim do Brasileiro. Isso significa ter 57 pontos. No momento, o Fluminense tem 43 pontos, faltando apenas nove rodadas para o término da competição. Com isso, o Tricolor precisaria somar mais 14 pontos para alcançar a marca.



Dos nove jogos que faltam, cinco serão disputados no Rio de Janeiro. O Tricolor terá pela frente o Sport, o Botafogo, o Goiás, o Atlético-MG e o Fortaleza. Caso consiga vencer todos esses jogos, a equipe comandada por Marcão chegaria ao 58 pontos, um a mais que a pontuação mágica sugerida pelo matemático.

Além desses jogos, o Fluminense ainda tem mais quatros confrontos em outras cidades. O Tricolor vai encarar o Bahia, em Salvador, o Ceará, em Fortaleza, o Santos, na Vila Belmiro, e o Coritiba, no Paraná.