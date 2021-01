Marcos Paulo em ação pelo Fluminense contra o Inter, no Beira-Rio Mailson Santana/Fluminense FC

Rio - De olho na janela de transferências, o Fluminense busca vender Marcos Paulo até o fim do próximo período de negociações para evitar perder o atacante de graça para outro clube, visto que seu contrato vai até junho deste ano. Além dele, o volante Nascimento está na mesma situação e pode ser negociado.

O volante tem vínculo com o Tricolor apenas até 30 de junho e as conversas para uma renovação contratual ainda não avançaram. Segundo o NETFLU, a cúpula do clube estuda a possibilidade de mantê-lo, mas não se posicionou de forma concreta sobre o assunto.



Vale ressaltar que o Tricolor vem mantendo Nascimento na “vitrine”, inclusive relacionando-o para jogos dos profissionais, mesmo sabendo que, assim como Marcos Paulo, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.