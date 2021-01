Marcos Paulo Mailson Santana/Fluminense

Rio - O presidente do Fluminense foi questionado sobre o futuro de Marcos Paulo, o qual contrato termina em meados de junho deste ano e a tendência é de que não siga nas Laranjeiras. O mandatário então reclamou da legislação atual e diz estar aguardando a resposta do atleta. A garantia dada por Mário Bittencourt é de que o jogador não vai para nenhum outro clube do Brasil.

"Com os do sub-17, a gente fez contratos de três anos. Mas a legislação é cruel com o clube. Voltando ao Marcos Paulo, em junho de 2020, iniciamos conversas pela renovação – um ano de acabar o contrato dele. O staff entendeu que era melhor esperar uma proposta de fora. O atleta teve contato com um clube da França, por um valor X, e que chegaria uma proposta. Seria bastante importante, mas a proposta não chegou. Em razão da pandemia, ele pediu para esperar para analisar a nossa proposta de renovação. Faltando um dia da janela, chegou a proposta do Torino. Essa foi a única proposta que chegou oficialmente na minha gestão. Avançamos nessa negociação", explicou.

"O jogador pediu para esperar sobre a nova renovação porque era desejo do atleta de ir. Mas o Torino não respondeu a nossa contraproposta porque encontrou outro jogador. Fizemos uma nova proposta para o Marcos Paulo em dezembro. Mas ele quer esperar a próxima janela para ver se chega uma nova proposta de fora. Para o Brasil, ele não vai. O staff me diz que continua procurando propostas na Europa. Ainda temos esperança de que a gente faça uma negociação boa para todos os lados", continuou Mário.

"Já marquei uma reunião com a CBF para falar sobre essa legislação. A gente fica na mão do mercado europeu com esse formato. Vou falar com outros presidentes para viabilizar uma mudança dessa legislação. Não é possível que seja o mesmo formato do mercado de fora, já que somos o mercado vendedor", concluiu