Mario Bittencourt: Flu com os pés no chão

15/01/2021

Apesar dos protestos da torcida do Fluminense para a troca de comando do time, o técnico Marcão seguirá à frente do Tricolor das Laranjeiras. A permanência do atual comandante foi bancada pelo presidente Mário Bittencourt, que nesta sexta-feira voltou a conceder uma entrevista coletiva depois de longos quatro meses de silêncio.

Para ele, mesmo depois do atropelo sofrido para o Corinthians — derrota vexatória por 5 a 0, em Itaquera —, esse não é o momento de a direção pensar em trocar de treinador. No momento, o Flu aparece na sétima colocação, com 43 pontos. Segundo os cálculos do site Infobola, do matemático Tristão Garcia, as chances de a equipe conquistar uma vaga na Libertadores da América é de apenas 4%.

"A opção pela comissão técnica permanente é um projeto nosso que em 2019 assumiu depois da passagem de dois treinadores. Não tenho filosofia de tirar treinador, acho importante isso. Acreditava no trabalho do Odair e queria que ficasse para 2021. Como isso não aconteceu, usamos o mesmo método de 2019, quando estávamos em 16º ou 17º, com aproveitamento baixíssimo. Fizemos essa opção na luta contra o rebaixamento, e a comissão permanente entregou um resultado de 56%. Ela venceu três dos primeiros quatro jogos, depois ficamos cinco rodadas sem vencer, até retomarmos o caminho das vitórias, classificarmos para a Sul-Americana e escaparmos do rebaixamento", destacou o dirigente.

Ainda em sua avaliação, Bittencourt acredita que o Time de Guerreiros está no caminho certo. Ele lamentou perder o ex-técnico (Odair Hellmann recebeu uma proposta irrecusável do futebol árabe), mas segue com as esperanças em um bom desempenho da equipe nesta reta final de Campeonato Brasileiro.

"Se a gente tiver 50%, 51% até o final da competição, teremos um aproveitamento parecido e certamente conseguiremos alcançar a vaga na Libertadores ou na Pré-Libertadores", disse.