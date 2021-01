Goleiro Muriel Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 10:00

Rio - Durante treino na sexta-feira, o goleiro do Fluminense, Muriel, sofreu uma forte bolada no rosto e sofreu uma concussão. O arqueiro precisou ser hospitalizado e passou por exames durante a noite em um hospital na Barra da Tijuca. Por sorte, não foi detectado nenhuma lesão neurológica e na coluna cervical, mas precisou passar a noite em observação. As informações são do site "ge.com".

O lance se deu no fim do treino, no CT Carlos Castilho. Durante a atividade, Muriel foi abafar uma bola nos pés de um companheiro e acabou sendo acertado no queixo. O goleiro desmaiou e acordou desorientado, precisando ser levado a um hospital logo em seguida.

O Fluminense enfrenta o Sport neste sábado, às 19 horas, no Nilton Santos e Muriel está fora da relação da partida. João Lopes ocupará sua vaga como reserva já que Marcos Felipe segue como titular. A partida é válida pela 30ª rodada do Brasileirão e não ocorrerá no Maracanã, que está à disposição da Conmebol para a final da Libertadores.