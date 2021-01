Marcos Paulo LUCAS MERÇON / FLUMINENSE / DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 15:44

Rio - Mais uma vez fora de um jogo do Fluminense, o atacante Marcos Paulo sofreu uma entorse no dedão do pé direito. De acordo com informações do clube carioca, o atleta voltou a se queixar das mesmas dores no treino da última sexta-feira e foi submetido a uma ressonância magnética que detectou a contusão.

Publicidade

O jogador, de 19 anos, se machucou em um acidente doméstico, na quinta-feira da última semana. Marcos Paulo já vinha fazendo tratamento no local e treinou durante a semana com o restante do grupo. Porém, segue vetado de entrar em campo com a camisa do Fluminense.



A última partida de Marcos Paulo foi na derrota por 2 a 1 para o São Paulo. Ele ainda não jogou em 2021. Com contrato até o meio do ano, o Fluminense ainda tenta o vender o jogador, que não aceitou renovar com o Tricolor.