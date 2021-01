Faixa de protesto do Fluminense Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 18:25

Rio - Antes do começo da partida entre Fluminense e Sport, neste sábado, no Nilton Santos, alguns torcedores do clube das Laranjeiras fizeram um protesto na chegada da delegação da equipe carioca. O motivo da revolta é o atual momento da equipe e principalmente a goleada sofrida para o Corinthians na última quarta-feira.

Publicidade

Desde a chegada de Odair Hellmann, o Fluminense entrou em campo em cinco jogos. Foram três derrotas, um empate e apenas uma vitória. Na partida contra o Corinthians, o Tricolor acabou derrotado por 5 a 0 em São Paulo. Atualmente, a equipe carioca ocupa a sétima colocação com 43 pontos no Brasileiro.



Os torcedores levaram faixas e cantaram músicas dizendo que classificar para a Libertadores "não é mais que obrigação". Os principais alvos dos protestos foram o diretor executivo de futebol, Paulo Angioni, e o presidente do clube, Mario Bittencourt.