Publicado 17/01/2021 15:00

Rio - Considerado uma das maiores promessas da base do Fluminense, o atacante Kayke, de apenas 17 anos, despertou o interesse do Shakhtar Donetsk, que já fez uma oferta pelo jogador tricolor. As informações são do portal "globoesporte.com".

De acordo com o portal, um representante do clube ucraniano esteve no Brasil nesta semana, conversou com o Fluminense e enviou uma oferta inicial ao clube carioca. O Tricolor prometeu responder e nas próximas semanas deverá haver mais conversas.

Caso seja negociado, Kayky só poderia ir para o Shaktar quando completar 18 anos. Ele faz aniversário em junho desde ano. O atacante foi artilheiro do Brasileirão Sub-17, vencido pelo Fluminense. No momento, a equipe tricolor está na semifinal da Copa do Brasil da categoria.



Kayky foi destaque no jornal espanhol "As", da Espanha. Ele foi chamado de "Neymar canhoto" por uma página especializada em jovens talentos. Nesta mesma página, o atacante do Fluminense foi eleito em uma enquete popular como o melhor Sub-17 do mundo na temporada.