Publicado 18/01/2021 15:00

Rio - O atacante Matheus Martins, de 17 anos, é um dos principais destaques da equipe sub-17 do Fluminense que conquistou o título do Brasileiro e também está na semifinal da Copa do Brasil. Suas qualidades vem chamando a atenção da imprensa europeia. Ele concedeu entrevista ao jornal espanhol "AS" e projetou o seu futuro no futebol.

"Quero ser um jogador profissional de alto nível, conquistar muitos títulos com o Fluminense e depois jogar na Europa", afirmou o jogador, que fez cinco gols nos últimos dois jogos, sendo dois no Flamengo e três no Atlético-MG.



Matheus Martins entrou em campo em 26 vezes na atual temporada, defendendo o time sub-17 e o time-20 do Fluminense. Ao todo, o jovem marcou 15 gols com a camisa do clube carioca.