Darío Conca

Por O Dia

Publicado 19/01/2021

Rio - Nas últimas horas, Darío Conca foi apontado nas redes sociais como um dos possíveis participantes do "BBB 21". Nesta terça-feira, o ídolo do Fluminense aumentou ainda mais a esperança dos fãs ao compartilhar uma postagem de um seguidor, que falava sobre ter "um ídolo do futebol" no reality da Globo.

https://t.co/XH7F5oiF4T — Darío Conca (@concaoficial) January 19, 2021 O ex-meia utilizou dois olhos em sua postagem, deixando um mistério no ar. No entanto, ele não confirmou que estará na casa mais vigiada do país.

A lista oficial de participantes do "BBB 21" será divulgada nesta terça-feira, ao longo da programação da Globo.