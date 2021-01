Roger Machado fez o gol do título tricolor na Copa do Brasil de 2007 Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 18:20

Rio - Apontado como favorito para assumir o Fluminense na próxima temporada, o técnico Roger Machado entrou na mira do Athletico-PR. O treinador é o favorito para o lugar de Paulo Autuori, que está interinamente no cargo e quer assumir um posto na diretoria do clube. A informação é do veículo paranaense “Um Dois Esportes”.

Publicidade

Roger já havia despertado interesse do Furacão no fim de 2019. Na época, seu nome foi um dos cotados para assumir a vaga deixada por Tiago Nunes, que fechou com o Corinthians. No entanto, na época, o treinador estava à frente do Bahia.

Atualmente, Marcão é quem está no comando do Fluminense, mas dificilmente seguirá no cargo para a próxima temporada.