Publicado 20/01/2021 11:30

Rio - Cotado para jogar no Fluminense ao fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro deste ano, Samuel Xavier já procura residência, através do seu estafe, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As informações são do portal "NetFlu".

Segundo informações do "ge", o jogador já teria assinado um pré-contrato com o Fluminense, ainda que não tenha sido confirmado por Mário Bittencourt, presidente do clube. No entanto, o mandatário assumiu o interesse no defensor.



Samuel Xavier chegaria ao Tricolor sem custos, visto que seu contrato se encerraria em dezembro do ano passado, mas foi estendido até o fim do Campeonato Brasileiro, devido as mudanças no calendário. O lateral de 30 anos tem passagens por Paulista, São Caetano, Sport, Atlético-MG e Ceará. Está no Vozão desde 2018, quando foi comprado do Sport.