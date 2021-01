Marcos Felipe, goleiro do Fluminense LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Rio - Titular do gol do Fluminense, Marcos Felipe conta com a confiança de Marcão e também recebeu muitos elogios dos torcedores do clube carioca. Porém, o jogador por muito pouco não deixou o clube que o revelou sem ter uma sequência como titular. Em 2019, ele cogitou acertar com uma equipe do futebol português.



"Em 2019, cheguei a cogitar… Ia sair do clube, ia pro Belenenses. E também de parar de jogar", afirmou em entrevista à Rede Globo.



Aos 24, o goleiro já vive a sua temporada com mais jogos com a camisa tricolor e espera coroar o bom momento com uma vaga na Libertadores



"Em 2019, tive seis jogos, agora já consegui ultrapassar essa marca. Ter essa sequência, para mim, dá para considerar o melhor ano da minha vida", disse.