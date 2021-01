John Kennedy saiu do banco e marcou o primeiro do Fluminense contra o Coritiba Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 22:52

Marcos Felipe - Noite terrível do goleiro tricolor. Pulou atrasado no primeiro gol do Coxa e errou na saída de bola que resultou no segundo - NOTA 3

Calegari - Foi a melhor opção de ataque do Fluminense no primeiro tempo. Esteve mais apagado na segunda etapa - NOTA 6

Luccas Claro - Deixou alguns espaços na marcação - NOTA 4,5

Matheus Ferraz - Se mostrou perdido em alguns momentos. Não conseguiu acompanhar Natanael no segundo gol - NOTA 4

Egídio - Deixou um buraco no lance do segundo gol do Coritiba, mas se redimiu dando uma assistência para Fred - NOTA 5,5

Martinelli - Foi o mais lúcido do meio-campo tricolor. Partida correta - NOTA 6

Yago Felipe - Esteve perdido na marcação em alguns momentos - NOTA 5

Michel Araújo - Fez boa jogada, que acabou resultando no gol de John Kennedy, mas esteve apagado na maior parte do tempo - NOTA 5,5

Luiz Henrique - Não esteve em dia inspirado. Pouco participativo, foi substituído no intervalo - NOTA 4

Fred - Foi o mais acionado no ataque tricolor. Se movimentou bastante e marcou um gol de cabeça - NOTA 7

Lucca - Pouco efetivo. Na única chance que teve, chutou para fora e não levou perigo ao gol de Wilson - NOTA 4,5

John Kennedy - Em seu primeiro jogo como profissional, mostrou que tem estrela. Saiu do banco, incendiou a partida e marcou um gol - NOTA 7,5

Wellington Silva - Fez bom passe para Caio Paulista marcar nos acréscimos - NOTA 6

Felippe Cardoso - Voltou a ganhar chance com Marcão, mas pouco fez - NOTA 5

Nenê - Não conseguiu agregar muito a equipe com sua entrada - NOTA 5

Caio Paulista - Marcou o terceiro gol do Fluminense, mas foi expulso logo depois após se envolver em confusão - NOTA 5,5

Marcão - Apesar do primeiro tempo ruim, conseguiu melhorar a equipe no segundo tempo. Viu John Kennedy e Caio Paulista, que saíram do banco, marcarem - NOTA 6,5