Publicado 21/01/2021 20:00

Rio - O Parma não medirá esforços para contratar o atacante Marcos Paulo. No fim da tarde desta quinta-feira, o clube italiano dobrou sua proposta inicial e ofereceu ao Fluminense 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,4 milhões) pelo jogador, além de 15% sobre o lucro de uma venda futura. A informação é do site "GE".

No entanto, a proposta do Atlético de Madrid ainda é a que mais interessa Marcos Paulo, que inclusive já acertou salário com os espanhóis. Porém, o desejo do Atlético é tê-lo de graça ao fim de seu contrato com o Fluminense e o atacante já deixou claro que quer dar alguma compensação financeira ao clube.

Marcos Paulo não foi relacionado para o jogo desta quarta-feira, contra o Coritiba, pela 30ª rodada do Brasileirão. O último jogo de Marcos Paulo foi contra o São Paulo. Ele sofre uma entorse no dedão do pé direito. Apesar de já ter voltado aos treinos, ele ficou fora da relação novamente.