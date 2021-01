Martinelli Lucas Mercon/ Fluminense

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 12:47

Rio - Neste domingo, o Fluminense faz o seu último clássico no Brasileiro contra o Botafogo. Com duas vitórias, dois empates e uma derrota para os seus rivais na competição, o Tricolor busca um resultado positivo para fechar bem o retrospecto contra os principais adversários e também para seguir firme na luta por uma vaga na Libertadores. Na opinião do volante Martinelli, todos os jogos têm a mesma importância para o Tricolor.

"Temos de visar o nosso trabalho, trabalhar ponto a ponto. Sabemos que, nesta reta final, todo jogo é uma decisão para a gente. Temos de pontuar, nos manter colados no pelotão de cima. Se Deus quiser, vamos conseguir uma vaga para a Libertadores", afirmou.

Rival de domingo, o Botafogo está em uma situação muito delicada no Brasileiro. Em último lugar, com 23 pontos, o Glorioso está virtualmente rebaixado para a Série B. Apesar disso, o volante não acredita que o Fluminense terá facilidade na partida.



"Não podemos visar a colocação do nosso adversário porque é um clássico, e clássicos são sempre muito difíceis, decidido nos detalhes. Temos de entrar com a atenção lá em cima. Clássico é difícil desde a base até o profissional", opiniou.

Aos 19 anos, Martinelli vem sendo titular no Fluminense há dois jogos. Bastante elogiado, o jogador, revelado na base tricolor, fez muitos elogios a estrutura do clube carioca em Xerém.

"Sabemos que o trabalho de Xerém é muito importante. Desde lá de trás, eles nos acolhem e dão o maior apoio. Temos muita tranquilidade quanto a essa transição. O Fluminense sempre sabe o momento certo de agir, trazer a gente para que possamos ajudar o elenco. O Aspirante é importante porque dá ritmo de jogo a todos e, quando o jogador é acionado, está preparado para ajudar o time profissional, que é o sonho de todo menino de Xerém", concluiu.