Wellington Silva comemora o gol do Flu na Arena Castelão Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 18:41

Rio - De olho no mercado para reforçar o setor ofensivo, o Gamba Osaka, do Japão, tem interesse em Wellington Silva, do Fluminense. De acordo com o jornal japonês Sports Hochi, o jogador está em uma lista de vários nomes de atletas para a posição e o clube estaria interessado em abrir negociações com o Tricolor.

Com contrato até junho deste ano, Wellington Silva já pode assinar um pré-contrato com outra agremiação e sair do clube sem custos, assim como Marcos Paulo.