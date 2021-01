Nenê espera que o Tricolor das Laranjeiras entre muito mais ligado do que contra o Vasco Lucas Merçon/Fluminense/Divulgação

Por MH

Publicado 22/01/2021 21:23

Na briga por uma vaga na Libertadores, o Fluminense deve ter até três mudanças para o clássico diante do Botafogo, neste próximo domingo, às 20h30, em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem o atacante Fred, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Marcão avalia dar uma chance ao jovem John Kennedy.

Além dele, na zaga, o comandante tricolor estuda em voltar com Nino no lugar de Matheus Ferraz. Também na frente, quem pode ser sacado é Luiz Henrique, que não vem bem depois de se recuperar de uma lesão muscular. Nenê, Fernando Pacheco e Wellington Silva brigam pela vaga. A provável equipe titular para o Clássico Vovô deve ser: Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz (Nino) e Egídio; Martinelli, Yago e Michel Araújo; Luiz Henrique (Nenê), Lucca e John Kennedy (Felippe Cardoso).

Já o Botafogo, que no momento aparece com 99% de risco de rebaixamento, segundo os cálculos do site Infobola, do matemático Tristão Garcia, não contará com o zagueiro Kanu, que está de saída para o Cruz Azul, do México. Em relação ao Time de Guerreiros, as chances de classificação para a Libertadores estão em 3%.