Marcos Paulo Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 13:17

Rio - O Fluminense divulgou na manhã deste domingo a lista de relacionados para o clássico de logo mais contra o Botafogo, em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de lesão, o atacante Marcos Paulo está à disposição do técnico Marcão. Além de Fred e Caio Paulistas, suspensos, e Felippe Cardoso, que testou positivo para a Covid-19, o Tricolor também não poderá contar com o uruguaio Michel Araújo.





Goleiros: Marcos Felipe e Muriel

Laterais: Calegari, Igor Julião, Egídio e Danilo Barcelos

Zagueiros: Nino, Luccas Claro, Frazan e Matheus Ferraz

Meio-campistas: Martinelli, Yago, Nenê, André, Miguel, Yuri e Hudson

