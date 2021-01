Pouco inspirado, Nenê não conseguiu municiar o ataque tricolor com eficiência Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 24/01/2021 22:45

MARCOS FELIPE: Pouco exigido pelo ataque alvinegro, foi um espectador de luxo em São Januário. NOTA 6

CALEGARI: Apesar da qualidade ofensiva, não conseguiu explorar a fragilidade da marcação do lado esquerdo do Botafogo no segundo tempo. NOTA 5

LUCCAS CLARO: Firme na marcação e ágil nas antecipações não deu brechas para Matheus Babi. NOTA 6,5

NINO: Atuação segura. Bem na bola área, não deixou a defesa em apuros. NOTA 6,5

EGÍDIO: Atuação discreta. Outro que não aproveitou o espaço deixado por Kelvin. NOTA 5,5

MARTINELLI: Combativo na marcação, levou ao melhor na disputa com Bruno Nazário no setor. NOTA 6

YAGO FELIPE: Não foi brilhante, mas foi importante na saída de bola e no primeiro combate no meio de campo. NOTA 6

NENÊ: Pela habilidade e qualidade no passe, deixou a desejar na criação com uma discreta participação no clássico. NOTA 5,5

MATHEUS FERRAZ: Entrou no fim. SEM NOTA

LUIZ FERNANDO: Disperso, sumiu em certos momentos do clássico. No segundo tempo, fez o cruzamento que originou o gol de Lucca. NOTA 5,5

HUDSON: Entrou quase no fim para reforçar a marcação e cumpriu sua função. NOTA 5

LUCCA: Com boa movimentação e velocidade, incomodou. Foi premiado com o gol da vitória na falha de Cavalieri. NOTA 6,5

WELLINGTON SILVA: Entrou bem. Com dribles e velocidade, renovou o fôlego na saída de bola. Converteu o pênalti que sofreu com categoria. NOTA 7

JONH KENNEDY: Joia da base, o atacante sofreu com a forte marcação e pouco produziu ofensivamente. NOTA 5

MARCOS PAULO: De malas prontas rumo à Europa, entrou no segundo tempo, mas pouco acrescentou. NOTA 5

MARCÃO (TÉCNICO): Com maior poder de organização, superou o importante desfalque de Fred e garantiu a importante vitória diante de um combalido Botafogo. NOTA 7