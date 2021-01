Kayky Mailson Santana / Fluminense F.C

Rio - Destaque do time sub-17 do Fluminense, o atacante Kayky segue despertando interesse de clubes europeus. Além do Liverpool e do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que inclusive já fez uma proposta pelo jovem, o Manchester City é mais um clube interessado no jogador do clube carioca. As informações são do portal "UOL".

O atleta, de 17 anos, foi eleito "melhor do mundo" em sua categoria, realizada pela Football Talents Scouts, página, especializada em identificar jovens talentos do futebol ao redor do planeta. A FTS já chamou Kayky de "Neymar canhoto".

De olho na contratação dele, o Shakhtar enviou José Boto, diretor português de scout do clube, ao Rio exclusivamente para negociar com o Fluminense. O encontro entre as partes aconteceu há duas semanas. Kayky completa 18 anos em junho deste ano, data em que ficaria livre para deixar o país.

Apesar de acreditar no potencial do jogador desenvolver bem no profissional, o Fluminense tem receio por conta do contrato do jogador, que termina no fim de 2022. Os empresários do jogador já recusaram, a pedido da família, algumas investidas por uma renovação.

O Tricolor tem passado recentemente por algumas perdas de jogadores, que deixaram o clube sem a valorização esperada. O caso mais recente foi do atacante Evanílson, que acabou assinando um pré-contrato com o Tombense, permanecendo no Fluminense, e se transferindo para o Porto, dando ao clube carioca pouco retorno pelo potencial que o atleta tem.

O mesmo poderá acontecer com o atacante Marcos Paulo, que tem contrato até o meio de 2021. O Fluminense busca a venda do atleta, mas já negocia com valores bem abaixo do esperado pelo jogador, de 19 anos.