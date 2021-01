Kayky Mailson Santana / Fluminense F.C

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 19:47

Rio - O atacante Kayky, do Fluminense, de apenas 17 anos, está cada vez mais cobiçado pelo mercado europeu. De acordo com o site "Netflu", o Shakthar Donetsk-UCR, que já havia feito uma proposta, estuda aumentar sua oferta pelo jogador em vista do crescimento da concorrência para contratá-lo. O Liverpool fez sondagens pelo atleta.

Segundo o portal, a ideia dos ucranianos é apostar em estreitar os laços com a família e estafe do jogador. Há a intenção de oferecer um projeto de carreira semelhante à sinalização do Liverpool.

No entanto, família e representantes do jogador enxergam o futebol inglês como mais atrativo. Pesa a favor do Shakthar seu histórico de aproveitar atletas jovens.

Kayky tem contrato com o Fluminense até o fim de 2022. Ele completa 18 anos em junho, quando poderá deixar o Brasil.