Fluminense teve jogo adiado pelo Brasileiro Lucas Mercon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 10:00 | Atualizado 31/01/2021 10:33

Rio - O título da Libertadores conquistado pelo Palmeiras fez a CBF alterar algumas partidas do Campeonato Brasileiro e também a final da Libertadores. Devido a um pedido da Rede Globo, os jogos entre Fluminense e Atlético-MG e Corinthians e Athletico-PR foram transferidos do dia 7 de fevereiro (domingo) para o dia 10 (quarta).

A alteração aconteceu para que a Rede Globo transmita a disputa do Mundial de Clubes para as principais praças do futebol brasileiro. No próprio dia 7, o Palmeiras, campeão da Libertadores, estreia no torneio da Fifa e será a atração da emissora.



Além desta mudança, o Mundial de Clubes também alterou as datas de final da Copa do Brasil. Antes marcados para os dias 11 e 17 de fevereiro, agora os jogos entre Palmeiras e Grêmio acontecerão nos dias 28 de fevereiro e 7 de março. A mudança ocorreu porque o Verdão vai disputar o Mundial de Clubes no Catar a partir do dia 7 de fevereiro.