Mário Bittencourt Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 09:01

Rio - Após a notícia que Marcos Paulo acertou com o Atlético de Madrid, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, afirmou que espera alguma compensação financeira pelo jogador. O atacante, de 19 anos, tem contrato com o Tricolor até o meio de 2021 e foi formado nas divisões de base do clube carioca.

"O atleta e seu estafe desejam que o Fluminense receba uma compensação. Seguimos negociando. A ideia se ele sair em janeiro é que possamos receber algo. Temos um mínimo garantido pela legislação do Training Compensation. Nossa ideia é tentar garantia de algum percentual também", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Publicidade

Além disso, o presidente também falou a respeito de Kayky e Metinho, duas jovens promessas da base tricolor. Mário afirmou que rejeitou uma proposta que recebeu pelo atacante e disse que a expectativa é de uma renovação com os atletas.



Publicidade

"Fizemos proposta de renovação dentro do que a lei permite. Eles ainda não responderam. Um clube fez proposta e informamos que a ideia é renovar. Um outro clube sondou e ainda não fez proposta. Com relação ao clube que fez proposta, informamos que a proposta não agradou. Além disso já informamos ao estafe do atleta que vamos integrar ambos ao profissional na temporada 2021", disse.

Além disso, Mário Bittencourt afirmou que ambos serão integrados ao elenco profissional a partir do Campeonato Carioca desse ano. Os dois fazem parte do grupo que disputa contra o São Paulo a final da Copa do Brasil Sub-17.