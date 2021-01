Caio Paulista durante entrevista coletiva no CT Carlos Castilho Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 29/01/2021 10:34

Rio - O Fluminense está bem vivo na luta por uma vaga na Libertadores, mas poderá sofrer um verdadeiro desmonte do elenco na reta final do Brasileiro e também depois do fim da competição. De acordo com informações do portal "NetFlu", o atacante Caio Paulista não deverá continuar na equipe depois do término do principal torneio de clubes do país.

De acordo com o site, a diretoria do clube carioca ainda avalia a extensão do vínculo do jogador, que está emprestado pelo Tombense-MG, mas algumas questões pesam para que algum passo seja dado nessa direção. Uma delas é que o Tricolor ainda não definiu o treinador para a próxima temporada e outra é que está no planejamento do clube carioca dar mais chances para jovens da base como John Kennedy, Matheus Martins e Kayky.

Caio Paulista chegou ao Fluminense no começo do ano e nunca se firmou como titular. Apesar de não ter caído nas graças da torcida, o jogador costuma ser bastante utilizado, tanto pelo ex-treinador Odair Hellmann, tanto por Marcão. O atleta, de 22 anos, entrou em campo em 28 jogos e marcou três gols pelo Tricolor.



Para o ataque, o Fluminense não poderá contar na próxima temporada com Marcos Paulo e Wellington Silva. Os dois jogadores estão acertando suas transferências para o Atlético de Madrid, da Espanha, e para o Gamba Osaka, do Japão. Resta apenas definir, se os jogadores permanecem no clube carioca até o fim do Brasileiro ou se sairão ainda com a competição em andamento.