Marcos Paulo Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 14:13

Rio - O atacante Marcos Paulo, do Fluminense, está de saída do clube, e segue em direção ao Atlético de Madrid, da Espanha. O jogador assinou um pré-contrato com os espanhóis e se juntará à equipe ao fim da temporada, quando se encerra seu vínculo com o Tricolor.

Publicidade

A imprensa do país destaca a ansiedade do clube, dirigido por Diego Simeone, em contar com o atleta de 19 anos. O jornal "Marca" chegou a publicar uma análise detalhada das características do atacante, que seria um "complemento ideal para Luis Suárez".



Marcos Paulo foi descrito como um jogador que "que participa das ações ofensivas e que gosta de chamar o jogo, mas que não é um artilheiro". Além de valorizarem a velocidade e a verticalidade ofensiva, o jornal também colocou a postura defensiva como uma qualidade do atleta.

Publicidade

Prestes a completar 20 anos no próximo dia 1º de fevereiro, Marcos Paulo tem cidadania portuguesa e não ocupará a vaga de um estrangeiro no clube, fato que ajudou na contratação.