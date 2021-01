Laranjeiras passará por revitalização Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 10:30

Rio - O Fluminense contratou uma empresa para fazer um estudo de viabilidade para a revitalização das Laranjeiras. Ainda que não tenha uma data exata para o fim das obras, já há uma estimativa dos custos dos processos.

"Somente após este diagnóstico saberemos, com exatidão, o orçamento para fazer a obra aqui. Infelizmente, são 25 anos sem uma adequada manutenção do estádio, principalmente nas arquibancadas populares, onde há uma degradação acentuada", frisou o presidente no site oficial do clube.



No entanto, de acordo com o "ge", a estimativa é de que o clube gaste entre R$ 10 milhões a R$ 12 milhões de gastos na reforma, que deve durar de um ano a um ano meio e ficar pronta para uso ainda em 2022.

A revitalização está sendo patrocinada pela empresa de Telefonia "Tim". A parceira do clube nos esportes olímpicos, destina cerca de R$ 5 milhões para a modalidade e agora ajuda o Tricolor na obra do seu patrimônio histórico.