Publicado 30/01/2021 15:22

Rio - O City Football Group, grupo que administra o Manchester City, formalizou ao Fluminense ofertas pelos atacantes Kayky e Metinho, joias da equipe sub-17. A informação é do site "GE".

De acordo com o portal, os ingleses ofereceram 7 milhões de euros (R$ 46 milhões) por Kayky, com bônus posteriores que poderiam ir de € 5 a 15 milhões. Já por Metinho, a proposta é de 3 milhões de euros, com mais 2 milhões de euros em bônus.

A ideia do grupo é integrar Kayky de imediato ao Manchester City, enquanto Metinho iria para o clube francês Troyes. As negociações não estão condicionadas umas as outras.