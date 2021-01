Wellington Silva festeja o gol que deu a vitória ao Tricolor carioca Mailson Santana/Fluminense

Publicado 31/01/2021 10:57

Rio - Wellington Silva está de saída do Fluminense e já não deve jogar contra o Goiás, neste domingo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30, no estádio Nilton Santos. Segundo informações do "ge", o atacante de 28 anos recebeu uma proposta do Gamba Osaka, do Japão, e as tratativas avançaram nos últimos dias.

Vale ressaltar que o jogador já havia acertado a questão salarial com a equipe japonesa, mas esperava um acordo com o Fluminense, com quem tem vínculo até junho deste ano. Para ele rescindir o vínculo, os japoneses irão assumir tudo que o Tricolor ainda deve ao atacante. Com uma remuneração considerada alta, o clube das Laranjeiras economizaria cinco meses.



A janela de transferências do Japão já está aberta, e Wellington Silva já poderia assinar um pré-contrato com a equipe, e assim, esperar seu contrato com o Tricolor terminar. No entanto, ele só iria para o Japão em julho, enquanto a temporada da equipe asiática já começa em fevereiro.