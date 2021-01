Sem Marcos Paulo e Wellington Silva, Fluminense divulga lista de relacionados para partida contra o Goiás

Fluminense divulga lista de relacionados para partida contra o Goiás Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 15:04

Rio - O Fluminense divulgou a lista dos relacionados para a partida contra o Goiás, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. Marcos Paulo e Wellington Silva desfalcam a equipe de Marcão e não devem atuar mais pelo Tricolor, neste ano.

No início desta semana, o atacante Marcos Paulo, de 19 anos, assinou um pré-contrato com o Atlético de Madrid e vai atuar no futebol europeu na próxima temporada. Por estar no fim de contrato, o jovem jogador deixará o clube de graça, mas Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, ainda tenta uma compensação financeira.



Wellington Silva desfalca a equipe pelo mesmo motivo. No entanto o destino do jogador é o futebol asiático. Segundo informações do "ge", o atacante de 28 anos recebeu uma proposta do Gamba Osaka, do Japão, e as tratativas avançaram nos últimos dias.

A novidade da lista é o atacante Samuel. O jogador que atuou pelo Sub-20 e pelo Sub-23 na temporada, foi integrado no elenco profissional após Felippe Cardoso testar positivo para Covid-19 no último fim de semana. Caso entre na partida, será sua estreia como profissional.