Rio - Após a vitória sobre o Goiás, o treinador Marcão comentou o momento do Fluminense no Campeonato Brasileiro. O resultado colocou a equipe no G-6 da competição. Na opinião do técnico, o Tricolor vem se mantendo bastante regular no torneio e pode alcançar até mesmo algo maior nas últimas rodadas.

"O que esses meninos vêm fazendo durante a competição começou com o professor Odair. Nossa equipe é muito regular, superando as expectativas de muitos jogo a jogo. Temos um grupo muito focado, com muitos jogadores vencedores, que buscam o seu melhor a cada dia. Essas oportunidades que eles vão criando nos dá a possibilidade de imaginar sempre algo maior. Há algum tempo eles vêm se cobrando e isso tem feito a diferença positivamente. É um grupo com um mental muito forte e nos deixa com muita convicção que vão brigar por situações bem positivas no campeonato", disse.



O algo a mais que Marcão disse pode ser uma classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Com 53 pontos, o Tricolor abriu uma vantagem de oito em relação aos clubes que lutam por uma vaga na Pré-Libertadores. Apesar disso, o treinador afirmou que prefere pensar jogo a jogo a fazer cálculos maiores sobre o Brasileiro.

"A gente faz as contas no dia a dia, mas as oportunidades vão acontecendo a cada jogo, temos que pensar nisso. Não queremos pensar muito longe para não perder o foco do próximo adversário, mas claro que as contas existem. São cinco decisões daqui pra frente, vamos tentar somar os pontos e comemorar coisas interessantes lá na frente", concluiu.