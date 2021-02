Marcos Paulo LUCAS MERÇON / FLUMINENSE / DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 09:45

Rio - O atacante Marcos Paulo, que completou 20 anos na última segunda-feira, deverá deixar o Fluminense ao fim de junho de 2021, sem qualquer venda para o Tricolor. A janela de transferências da Europa se encerrou e o jogador assinou um pré-contrato com o Atlético de Madrid. Sem nenhum acordo entre o clube espanhol e o Tricolor para que o jogador seja liberado mais cedo, o atleta deverá seguir na equipe carioca até o fim do seu contrato.

Publicidade

Apesar disso, de acordo com o portal "globoesporte.com", ainda existe uma pequena esperança do Fluminense receber alguma verba pela transferência do jogador. Há a possibilidade de os espanhóis cederem uma parte dos direitos para levarem o jogador antes de junho para adaptação.



O Fluminense também não vai sair sem receber nada por Marcos Paulo. Um mecanismo da Fifa chamado "training compensation" ("compensação por treinamento") garante que os clubes recebam algo, quando os jogadores saem de graça dos clubes que o formaram. De acordo com o portal "globoesporte.com", o Fluminense deverá receber cerca de 500 mil euros, pouco mais de R$ 3 milhões.



Os últimos meses do atacante no Fluminense são uma incógnita. Marcos Paulo voltou a ser relacionado e entrou nos minutos finais contra o Botafogo, mas voltou a ficar contra o Goiás no domingo.