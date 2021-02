Michel Araújo e Fred Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 16:45

Rio - Na preparação para enfrentar o Bahia, em Salvador, o Fluminense divulgou em suas redes sociais um momento de descontração do elenco, durante um recreativo. O meia uruguaio Michel Araújo estava com a posse de bola e Fred veio marcá-lo, o uruguaio fez a bola passar por debaixo das pernas do centroavante e colocou a bola dentro de um pequeno gol, utilizado na atividade. O lance gerou gozações com o atacante tricolor.

Além de Michel Araújo, o lateral-direito Igor Julião foi outro a ironizar o atacante tricolor. Fred olhou para a câmera e brincou. "Chama o VAR". O lance foi seguido de muitos risos e descontração por todo o grupo tricolor que participava da atividade.

Em Salvador, o Fluminense encara o Bahia nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem 53 pontos e busca um resultado positivo para se aproximar ainda mais de uma vaga na Libertadores.