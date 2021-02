Marcão Mailson Santana/Fluminense FC

Rio - Pela primeira vez desde 2016, o Fluminense conseguiu emplacar três vitórias seguidas no Brasileiro. O resultado positivo obtido contra o Bahia foi exaltado pelo treinador Marcão, que também gostou da forma como a sua equipe atuou em Salvador.

"Foi de acordo com o que a gente planejou. Eles entregaram como jogo decisivo. Entraram muito focados, sabiam que ia pegar um Bahia concentrado, buscando a vitória a todo momento, mas defensivamente fomos muito fortes, trabalhamos juntos, fomos premiados. Grande jogo, da entrega, unidade, da família Fluminense. Esse Fluminense que a gente quer ver dentro de campo", afirmou.

Marcão fez questão de elogiar o desempenho de Nenê e Fred na partida. Titulares da equipe, o meia, de 39 anos, e o atacante, de 37 anos, foram muito importantes para a boa atuação e vitória do Fluminense.



"São dois grandes jogadores, acostumados com grandes jogos, com momentos importantes. Faltam poucas rodadas para gente finalizar a competição e a gente precisa dos dois, ajudando os meninos, apoiando, puxando para cima, em treinamentos, no vestiário, dentro de campo... Eles vão entregar tudo. Vai ter um jogo ou outro que a gente vai ter que optar por algumas situações, e o que entrar também vai fazer o melhor possível para manter o nível técnico e tático", disse.