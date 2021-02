Fluminense vive bom momento no Brasileiro Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 10:00

Rio - Vivendo um bom momento no Brasileirão, o Fluminense pode conseguir uma vaga direta na Libertadores. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, o Tricolor tem 28% de possibilidades de terminar a competição no G-4.

Com 56 pontos, o Tricolor Carioca tem dois a menos que o São Paulo, que ocupa a quarta colocação. Vivendo uma fase ruim, o clube paulista, que tem um jogo a menos, ainda alimenta 74% de chances de terminar a competição no G-4. Além deles, o Grêmio também tem chances, porém, apenas remotas de 3%.



Ainda há a possibilidade de o Fluminense se classificar de forma direta para a Libertadores, caso o Palmeiras conquiste a Copa do Brasil. Por já estar classificado para a competição sul-americana, como atual campeão, o Verdão abriria deste modo mais uma vaga direta para a fase de grupos do torneio. Essa vaga seria do quinto colocado do Brasileirão.