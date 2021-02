Fluminense vive bom momento Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 10:52

Rio - Em quinto lugar na tabela e bem próximo de conseguir uma vaga na Libertadores de 2021, o Fluminense poderá até mesmo entrar na fase de grupos do torneio. De acordo com o matemático Tristão Garcia, em seu portal "Infobola", a equipe das Laranjeiras tem 57% de possibilidades de conseguir a vaga direta pra o principal torneio de clubes da América do Sul.

Publicidade

Há duas possibilidades disto acontecer. Ou o Fluminense conseguir uma vaga no G-4 ou o Tricolor terminar em quinto e o Palmeiras conquistar sobre o Grêmio o título da Copa do Brasil. O possível título do Verdão, que já está na Libertadores de 2021, por ter vencido a edição de 2020, faria com que o Brasileirão herdasse mais uma vaga direta para a fase de grupos. Esta vaga seria do quinto colocado.



No momento, o Tricolor tem três pontos de vantagem sobre o Grêmio, que ocupa a sétima colocação, o sexto é o Palmeiras, que não briga mais por uma vaga direta. Em relação ao G-4, o Flu está dois pontos atrás do São Paulo, que ainda tem um jogo a menos.

Publicidade

De acordo com o "Infobola", o Internacional e o Flamengo têm 99% de chances de conseguir uma vaga direta para a Libertadores. Atrás deles vem o Atlético-MG com 95%, o São Paulo tem 88%. Brigando em duas frentes, na Copa do Brasil e no Brasileiro, o Grêmio tem 60%. Com chances remotas: Santos e Corinthians aparecem com 1%.