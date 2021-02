Caio Paulista Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 18:56

Rio - Bastante contestado pelos torcedores do Fluminense, o atacante Caio Paulo, de 22 anos, que tem contrato somente até o fim do Brasileirão pode permanecer no elenco tricolor. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Tricolor avalia a possibilidade de renovar com o atleta.

Vale lembra que o Fluminense vem tendo perdas significativas na posição. Marcos Paulo e Wellington Silva devem deixar o Tricolor em breve. O jovem, de 20 anos, acertou um pré-contrato com o Atlético de Madrid e poderá permanecer até o meio do ano, enquanto o jogador de 28 anos tem uma transferência encaminhada para o futebol japonês.

Considerado uma espécie de 12º jogador do Fluminense na temporada, Caio Paulista atuou em 30 partidas, sendo apenas quatro como titular do Tricolor. O jogador, que nunca havia marcado na carreira, fez pelo clube carioca os seus três primeiros gols como profissional.