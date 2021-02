Fred em treino do Fluminense Lucas Mercon/ Fluminense / Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 21:46

Rio - De olho no Atlético-MG, rival na próxima quarta-feira, o Fluminense treinou neste domingo no seu CT na Barra da Tijuca. Sob o olhar de Marcão, os jogadores tricolor iniciaram a preparação para encarar o clube mineiro pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor vive um bom momento no torneio. Com três vitórias seguidas, o Fluminense está na quinta colocação e bem perto de confirmar a participação ao menos para a disputa da Pré-Libertadores. Caso derrote o Galo, o Tricolor garante pelo menos a oitava colocação no Brasileiro.

No entanto, o Fluminense tem boas condições de disputar a fase de grupos da Libertadores. Segundo os cálculos do matemático Tristão Garcia, reproduzidos no "Infobola", o Tricolor tem 57% de chances de conseguir uma classificação direta para competição sul-americana.



Além do Atlético-MG, o Fluminense terá pela frente o Santos e o Ceará, fora de casa, e vai encerrar a sua participação no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, no Maracanã.