Publicado 08/02/2021 20:54

Rio - O Fluminense pode ter um desfalque importante para a partida contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Liberado pelo clube para acompanhar o velório do pai, Luccas Claro não participou do treino da equipe nesta segunda-feira, e a presença do atleta no duelo contra os mineiros ainda é incerta.

Por lei, Luccas Claro, ainda pode ficar sem trabalhar nesta terça-feira. Assim como o defensor, qualquer atleta pode ficar dois dias consecutivos fora das atividades para dar suporte à família nestes tipos de situações. Pedro Barboza dos Santos Neto, pai de Luccas Claro, morreu no último domingo, vítima do novo coronavírus.