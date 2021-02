Mário Bittencourt Cléber Mendes

Rio - O Fluminense entrou com recurso contra a Radio Jovem Pan após o jornalista Flavio Prado falar em 'picaretagem' ao se referir ao Tricolor. No entanto, de acordo com o 'Uol', a 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) negou o pedido do clube carioca, que cobrava uma indenização da emissora de R$ 50 mil. Após ter o pedido negado, o clube afirmou que a imprensa não tem liberdade absoluta e o radialista ultrapassou os limites. No entanto, a desembargadora Maria Claudia Bedotti não aceitou a contestação:

“É fato notório que os comentaristas esportivos que se dedicam a analisar o futebol brasileiro externam suas opiniões e críticas de forma dura, contundente, ácida, irônica, com emprego de expressões informais e, não raro, rudes, mas que se repetem em relação a todos os clubes indistintamente, tornando-se verdadeiros jargões futebolísticos, em geral em alto tom de voz, todos falando ao mesmo tempo, principalmente nos casos que envolvem o rebaixamento dos clubes de futebol e o recurso à Justiça Desportiva", disse.