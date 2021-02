Matheus Martins Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 13:56 | Atualizado 09/02/2021 13:57

Rio - O atacante Matheus Martins, de 17 anos, é considerado uma das principais promessas da base do Fluminense. O jogador vem atraindo o interesse de clubes europeus, como o Atlético de Madrid, por exemplo. Ciente disso, o Tricolor aumentou a oferta que tinha preparado para renovar com o jovem. As informações são do portal "NetFlu".

Publicidade

A diretoria tricolor já havia feito uma proposta de renovação ao atacante no início desse ano, fez uma segunda tentativa, oferecendo um salário maior buscando ampliar o vínculo por mais três temporadas. A nova oferta realizada teria agradado os representantes do jogador e as conversas seguem em busca de um acordo que seja bom para ambas as partes.





O contrato do jovem destaque da equipe sub-17 com o Fluminense vai até agosto do ano que vem. A multa rescisória é de 40 milhões de euros (R$ 266,2 milhões). De acordo com o Portal da Transparência do clube, o Flu detém 100% dos direitos federativos do jogador.