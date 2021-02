Bruno Rodrigues Divulgação

Publicado 10/02/2021 14:52

Rio - O Fluminense está 100% focado na reta final do Brasileiro em busca da classificação para a Libertadores. Porém, fora de campo, o clube começa a fazer parte dos bastidores do mercado da bola com o foco na próxima temporada, que começa poucos dias após o fim da competição nacional. De acordo com o repórter Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia, o atacante Bruno Rodrigues, da Ponte Preta pode reforçar o clube das Laranjeiras.

O jogador, de 23 anos, pertence ao Tombense, de Minas Gerais, mas foi emprestado para a Ponte Preta na última temporada. Pela Macaca, o jogador marcou 11 gols em 47 jogos, sete deles pela disputa da Série B. Revelado pelo Athletico-PR, o atleta já defendeu o Joinville e o Paraná.



Além do Fluminense, o Cruzeiro e o Ceará teriam interesse no jogador. A permanência dele na Ponte Preta estaria descartada. De acordo com informações do portal "NetFlu", o Tricolor tem a contratação de três jogadores como prioridade para a próxima temporada: um lateral, um meia e um atacante.