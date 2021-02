Nino MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 14:59 | Atualizado 10/02/2021 15:04

Rio - Titular absoluto do Fluminense, Nino está fora do jogo diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. Com isso, a provável dupla de zaga titular será Matheus Ferraz e Luccas Claro, que se reapresentou nesta quarta após ir ao enterro do pai em São Paulo.

Nino se junta a Ganso como desfalque no departamento médico. O camisa 10 passou por uma cirurgia de apendicite há um mês e ainda se recupera na fisioterapia. Já Wellington Silva, está recuperado das dores na coxa esquerda, mas não foi relacionado por estar em negociações avançadas com o Gamba Osaka, do Japão.



O atacante Marcos Paulo também não foi relacionado. O jogador assinou pré-contrato com o Atlético de Madrid, da Espanha, e mais uma vez não foi chamado pelo técnico Marcão.