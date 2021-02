Dodi LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 20:35

Rio - Destaque do Fluminense em 2020, o meio-campista Dodi já está de casa nova. Nesta quarta-feira, o jogador 24 anos foi anunciado como novo reforço do Kashiwa Reysol, do Japão. Fluminense e o meia ficaram por meses tentando uma renovação de contrato, que não aconteceu, e Dodi acabou saindo pela porta dos fundos das Laranjeiras.

