Fluminense perdeu oportunidade contra o Atlético-MG Lucas Mercon

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 16:32

Rio - Após o empate contra o Atlético-MG, o Fluminense viu as suas possibilidades de G-4 no Campeonato Brasileiro diminuírem. O Tricolor, que está na quinta colocação, tinha 28% de chances de terminar entre os quatro primeiros, antes da rodada, agora tem 19%. Os cálculos são do matemático Tristão Garcia e estão expostos no portal "Infobola".

O Fluminense teve a oportunidade de assumir a quarta posição na atual rodada. O São Paulo empatou com o Ceará e com o isso, a equipe carioca passaria a paulista, caso tivesse vencido o Atlético-MG. Com o empate sem gols, as equipes continuaram nas mesmas colocações.



Flamengo e Internacional tem 99% de chances de terminarem o torneio no G-4. Já o Atlético-MG tem 93%, o São Paulo aparece em seguida com 72%. Atrás do Fluminense está o Palmeiras com 11% e o Grêmio com 7%.