Nenê e Guga disputam a bola Lucas Merçon

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 13:14

Rio - A partida entre Fluminense e Atlético-MG, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode até ter sido morna, mas o clima entre Nenê e Jorge Sampaolli esquentou. Os microfones da Rede Globo, emissora responsável pela transmissão da partida, flagrou uma discussão entre os dois.

Aos 10 minutos do segundo tempo, Sampaolli reclamou de uma falta na qual o meia atacante do Flu fez no lateral-direito Guga. O veterano rebateu : "Cala a boca, seu m*****, cala a bola", disse Nenê ao treinador argentino, que estava muito agitado na área técnica.



Luis Roberto, que narrava aquela partida, comentou o lance e se divertiu. "Olha o Sampaoli. Vai entrar em campo o Sampaoli. Alguém mandou ele calar a boca. Ai, meu Deus do céu", narrou.