Publicado 11/02/2021 18:41

Rio - Roger Machado será o técnico do Fluminense em 2021. As partes já chegaram a um acordo, mas o anúncio só será feito após o Brasileirão. Mesmo sem a oficialização, o treinador e a diretoria já conversam sobre o planejamento para 2021. A informação é do site "GE".

Roger Machado, de 45 anos, está sem clube desde que deixou o Bahia, em setembro. Ele assinará com o Tricolor por dois anos, período que o presidente Mário Bittencourt ainda tem à frente do clube.

Com a chegada de Roger, Marcão, que comanda a equipe atualmente, voltará a fazer parte da comissão como auxiliar técnico permanente.