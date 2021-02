Treino do Fluminense Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 17:25

Rio - O Fluminense cancelou o treino que estava marcado para a tarde desta quinta-feira, no CT Carlos Castilho. De acordo com o site "Netflu", o motivo do cancelamento foi o trânsito congestionado no entorno do local, que complicaria a chegada para a atividade.

Segundo o Centro de Operações do Rio, o motivo do engarrafamento na região é um acidente entre um carro e um caminhão na Avenida Ayrton Senna. A equipe da CET-Rio foi acionada.

Após empatar com o Atlético-MG em 0 a 0 no Maracanã, o Fluminense volta a campo na próxima segunda, às 18h, contra o Ceará, no Castelão.