Fred em treino do Fluminense Lucas Mercon/ Fluminense / Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 13:41

Rio - O Fluminense pode ter desfalques importantes na partida da próxima segunda-feira, contra o Ceará, no Castelão. O zagueiro Nino e o atacante Fred, lesionados, ainda são dúvidas para a partida. As informações são do "GE".

Nino já desfalcou a equipe tricolor na última rodada, contra o Atlético-MG, por um problema muscular na coxa esquerda e ainda está em trabalho de transição. Já Fred, foi substituído no intervalo com dores na coxa e também tem presença incerta no próximo jogo.

As boas notícias ficam por conta de Luccas Claro e Paulo Henrique Ganso. O defensor, que foi substituído no jogo da última quarta-feira, após deslocar o dedo indicador da mão direita, não preocupa. Caso necessário, ele usará uma imobilização. O camisa 10, por sua vez, retornou aos trabalhos no CT nesta sexta-feira após a cirurgia para retirada no apêndice, no dia 9 de janeiro.